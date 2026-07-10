Израелски лекар спасил живота на Ердоган по поръчка на Мосад

кадър: Петел

Бивш говорител на голяма израелска болница съобщи, че израелски лекар, изпратен в Турция по искане на Мосад и с одобрението на министър-председателя Бенямин Нетаняху, е спасил живота на турския президент Реджеп Таип Ердоган, след като той е развил онкологично заболяване.

Ави Шушан, който е заемал поста говорител на Медицинския център „Сураски“ в Тел Авив (известен като болница „Ихилов“), направи това твърдение по израелската телевизия Channel 14, докато участниците в дискусионно студио коментираха кадри с Ердоган от срещата на върха на НАТО в Анкара, предаде БГНЕС.

Шушан твърди, че Ердоган се е разболял сериозно преди около шест или седем години и че неназован лекар от „Ихилов“ е пътувал до Турция „като представител на Държавата Израел, по искане на Мосад и с одобрението на премиера Бенямин Нетаняху“.

Ердоган претърпя две чревни операции в края на 2011 г. и началото на 2012 г. Лекарите му тогава заявиха, че са отстранили неканцерогенни полипи, а самият Ердоган отрече съобщенията, че страда от рак.

Шушан посочи, че израелските медии са търсили потвърждение по времето, когато се е провеждало твърдяното лечение, но тогава той е отказал коментар. „Този човек, който днес заплашва евреите, е жив и диша благодарение на един евреин, благодарение на един израелец, благодарение на Бенямин Нетаняху и благодарение на Давид Барнеа“, заяви Шушан, визирайки бившия директор на Мосад, чийто мандат изтече през юни.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!