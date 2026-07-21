Израелски удар уби шестчленно семейство в Газа

Снимка Пиксабей

Израелски удар уби днес двама съпрузи и четирите им деца в град Газа, опожарявайки дома им, предаде Ройтерс, като се позова на здравните власти в едноименната ивица.

Местни медици поясниха, че при нападението в квартал "Сабра" в централния град на палестинския анклав са загинали Фирас ал Масри, съпругата му Салсабел, трите им дъщери и синът им.

Израелската армия потвърди удара, отбелязвайки, че целта е бил боец на радикалната палестинска групировка "Хамас" и че все още проучва резултата от атаката.

Същевременно Силите за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) обявиха, че при удари от петък насам е ликвидирала трима бойци от "Хамас" и "Ислямски джихад", двама от които са участвали в безпрецедентното трансгранично нападение срещу израелската територия и отвеждането на заложници на 7 октомври 2023 г., дали началото на двегодишната война в ивицата Газа, пише БТА.

С убитото днес семейство броят на палестинските жертви на израелските удари в Газа от октомври миналата година, когато бе сключено примирието между Израел и "Хамас", вече надхвърля 1150 души, повечето от които мирни жители, посочва Ройтерс, базирайки се на информация от здравните власти в крайбрежната територия. За същия период са убити четирима израелски военнослужещи.

"Хамас" обикновено не разкрива точния брой на убитите си бойци. Примирието прекрати големите сражения, но не спря почти всекидневните израелски нападения, чиито цели според ЦАХАЛ са бойци и обекти на въоръжените групировки в Газа, пише Ройтерс.

При атаката на палестинските въоръжени групировки през 2023 г. в плен бяха отведени 250 заложници, а жертвите на израелска територия бяха около 1200 по данни на Израел.

Според здравното министерство на "Хамас" при ответното израелско настъпление са убити над 73 000 палестинци. Почти цялото двумилионно население на анклава сега живее на малка територия под контрола на "Хамас", предимно в палатки или разрушени сгради, обръща внимание Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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