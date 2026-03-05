Израелските резервации за Пампорово са анулирани до края на сезона
Булфото
Анулирани са резервациите на израелски туристи за Пампорово до края на зимния сезон, съобщи Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД. По думите му днес е уточнено, че до края на ски сезона не се очакват израелски туристи, тъй като в близките седмици въздушното пространство на Израел ще бъде затворено. Тази сутрин от Пампорово е заминала последната за ски сезона група израелски туристи.
Групата израелци са пътували до съседна на Израел страна с чартърен полет, организиран от туроператорската компания, с която са пристигнали. От днес е уточнено, че отпада вариантът израелски групи да пътуват към Пампорово на по-късен етап през март, предаде БТА.
През тази зима имаше завръщане на израелските туристи като клиенти в Пампорово, след като групи от Израел не е имало в курорта поне от 5-6 години, коментира Присадов. На фона на анулираните резервации до края на ски сезона „Пампорово“ АД ще разчита на български туристи, както и на пристигащите от 8 март ваканционни групи от Великобритания и Ирландия.
