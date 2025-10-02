Израелските сили задържаха Грета Тунберг

Снимка ЕП

Грета Тунберг е била задържана "невредима и в добро здраве" на израелско пристанище. Това обяви външното министерство на страната. Екоактивистката се намираше на кораба Alma във флотилията, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. В публикация в X израелското МВнР сподели видео от задържането на Тунберг.

Израелските военноморски сили се качили на борда на плавателни съдове от международната флотилия „Глоубъл Сумуд”, превозваща хуманитарна помощ за Ивицата Газа. Армията вече е поела контрол над шест кораба - Sirus, Alma, Spectra, Hoga, Adara и Deir Yassin. На борда на лодките и корабите имало парламентаристи и екоактивисти, съобщава Нова телевизия.

Министерството на външните работи на Израел съобщи, че няколко плавателни съда, които са част от глобалната флотилия на Сумуд, са били "безопасно спрени" и че хората на борда са били прехвърлени в израелско пристанище. Израелските власти уточняват, че на корабите е било казано да променят курса си, тъй като се приближават към активна бойна зона. От международната флотилия определиха задържането като незаконно и не като акт на отбрана, а като „нагъл акт на отчаяние”.

