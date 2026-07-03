Израелският външен министър обвини турския си колега в призив към геноцид

Снимка уикипедия, DedaSasha

Израелският външен министър Гидеон Саар (на снимката) обвини турския си колега Хакан Фидан, че дехуманизира евреите и призовава за геноцид, предаде ДПА. Саар публикува в социалната мрежа Екс телевизионно интервю на Фидан пред медия от страната му. В него турският дипломат номер едно казва, че политиката и начинът на мислене на Израел „са се превърнали в товар, който човечеството вече не може да понася“.

Според превода на видеозаписа Фидан описва Еврейската държава като „общ проблем на човечеството“ и призовава за международен натиск срещу Израел.

Саар определи думите на колегата си като „предизвикващи гадене“ и заяви, че те представляват „явно призоваване за геноцид“.

„Дехуманизирането на евреите и представянето им като „непоносим товар“ е класически език на най-големите тирани в историята“, написа Саар. Той призова „просветения свят“ и съюзниците на Турция в НАТО „единодушно да осъдят този призив за унищожаването на Израел“.

Забележките на Фидан бяха провокирани от официалното признаване от Израел на арменския геноцид в Османската империя през Първата световна война.

Турция, държавата наследник на империята, отхвърля термина „геноцид“.

Турското правителство определи признанието от Израел като политически акт на отмъщение и „тактика за отвличане на вниманието“. Според президента Реджеп Ердоган Еврейската държава се опитва по този начин да „прикрие собствените си престъпления“ и да очерни Турция, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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