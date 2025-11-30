Изревнуваха Мария Игнатова заради Андрей

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Доза ревност показа Димитър Рачков към Мария Игнатова заради Андрей.

Причината са думи на самия Андрей за времената когато заедно с Иван са ходили на дискотеки и намеса на Мария Игнатова, че има спомен от тези години.

Това накара Рачков веднага да поиска повече информация. Така тя обясни, че всъщност Андрей е бил под масата в дома на Мария.

Това, когато бяхме заедно ли, попита я Рачков, но тя обясни, че е било преди това.

Цялата сценка се разигра пред очите на публиката и зрителите в шоуто „Пееш или лъжеш“.

През февруари 2009 г. Димитър Рачков и неговата колежка Мария Игнатова обявяват, че двамата имат интимна връзка и живеят заедно, но се разделят през 2017 г. за известно време. През май 2018 г. двамата отново започват да се появяват заедно на публични места, а 3 месеца по-късно прекарват лятото заедно в Тоскана, Италия с приятели. През септември 2018 г. Димитър Рачков и Мария Игнатова се събират да водят „Господари на ефира“ след 7 години отсъствие като екранна двойка.

От средата на 2020 г. Рачков има връзка с манекенката Анита Димитрова. През месец март 2023 г. се разделя с Анита Димитрова.

От 2024 г. има връзка с бившата адреналинка от „Господари на ефира“ Виктория Кузманова.

Просто разтребвах, аз съм изключително подреден, обясни пък Андрей, какво е правил под масата в дома на Мария Игнатова.

Тази вечер гост в „Пееш или лъжеш“ е Фики Стораро.

В негова помощ на гости е панелът от “На кафе” - Дарин Ангелов и Кристина Патрашкова, които ще помагат на панелистите на „Пееш или лъжеш“ – Мария Игнатова, Иван и Андрей.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!