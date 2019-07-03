Изригналият вулкан на остров Стромболи взе първа жертва

Снимка: Туитър

Вулканът на италианския остров Стромболи, който изригна този следобед и изплаши летовниците, е взел първа жертва, пише в. "Кориере дела сера", цитиран от Novini.bg.

Турист, който се катерел по единия от склоновете на вулкана, е убит от "дъжда" от вулканични скали, разлетели се при изригването. Друг турист е бил ранен. Пожарникари са на мястото и оказват съдействие.

В последните десетилетия остров Стромболи, който беше декор на филм от 50-те години с участието на Ингрид Бергман, заедно с околните острови се превърна в предпочитано място за летуване за богаташите и знаменитостите, които имат вили там.

Стромболи е част от Липарските или наречените още Еолийски острови, разположени северно от Сицилия. Вулканът на острова има три активни кратера. За последно той изригна мощно преди 10 години.

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