реклама

Изрисуваха Аспарухов мост с ликовете на Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Татяна Лолова

01.07.2026 / 12:46 1

Булфото

От няколко дни портретите на Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Татяна Лолова започват да "гледат" минаващите край подстъпа от Аспарухов мост.

Ликовете на големите български актьори все още са в процес на изрисуване, но вече привличат вниманието на всички пътуващи.

Зад начинанието стоят художници от The Graffs.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
2
0
Серж (преди 17 минути)
Рейтинг: 243517 | Одобрение: 49337
Ето това вече е изкуство! Браво!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама