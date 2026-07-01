Изрисуваха Аспарухов мост с ликовете на Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Татяна Лолова

Булфото

От няколко дни портретите на Стефан Данаилов, Стоянка Мутафова, Георги Парцалев и Татяна Лолова започват да "гледат" минаващите край подстъпа от Аспарухов мост.

Ликовете на големите български актьори все още са в процес на изрисуване, но вече привличат вниманието на всички пътуващи.

Зад начинанието стоят художници от The Graffs.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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