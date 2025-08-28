Изровиха дясната ръка на Херакъл край Рупите

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

За нова важна находка съобщиха археолозите, които изследват древния град Хераклея Синтика край Рупите. Тя допълва други находки и може би ще разкрие най-ценния храм на града, носещ името на Херакъл.

Става въпрос за дясната ръка на статуя на митичния герой, която вероятно е стояла в неговия храм в античния център, показа в репортаж БНТ.

Проф. Людмил Вагалински сподели, че в момента са открити още фрагменти от свещената статуя - крак и неговия боздуган или кривак, най-мощното оръжие на Херакъл според митологията.

Голямата надежда е да бъде открита и главата на статуята, като проучванията продължават.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!