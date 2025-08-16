Изследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се готви за четвърто плаване до Антарктида

Булфото

Първият български научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се подготвя за четвъртата си мисия в Антарктида, прездаде БНТ.

Задачата на експедицията е да бъдат осигурени условия за реализирането на десетки научни проекти, част от тях – и извън пределите на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън. През трите успешни плавания полярниците ни и учените на борда проучваха слънчевата активност, микробиологията при ендемични организми, изследваха щамове за нови лекарства. Очаква се началото на четвъртата експедиция да бъде отново през месец ноември.

"Към момента корабът приключи своята плавателна подготовка в Черно море, като тя беше проведена през юни месец и през юли. По време на тази плавателна подготовка екипажът беше натрениран в условията на Черно море, бяха проведени учебни практики с курсанти. Ние вече с кораба, с годините които вече имаме зад гърба си, три експедиции подред, успяваме да разширяваме ареала или района на плаване на кораба и в Антарктика и достигаме да други острови, това са отново непознати води за нас , като това са новите и опасни неща, които ние ще се опитаме да се подготвим за тях", това каза кап. втори ранг Радко Муевски - капитан на кораб “Св. св. Кирил и Методий“:

