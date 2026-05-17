Изследователят Момчил Димитров: Без Софроний Врачански нямаше въобще да сме българи

"Без него нямаше въобще да сме българи" - така изследователят Момчил Димитров обобщи разказа си пред "Операция История", посветен на прочутия възрожденец Стойко Владиславов - св. Софроний Врачански.

Той разказа интересни и малко известни данни за живота на духовника.

"Той е единственият признат от Великите сили за 500 години, няма друг такъв. Той е архиерей български", сподели Димитров пред Bulgaria ON AIR.

И разкри - "Софроний Врачански е много високо образован, рано се е сетил, че в империята, за да можеш да се развиваш, ти трябва да имаш статут. Единственият статут, който е можел да бъде тогава, е бил да вървиш по църковната йерархия."

"Той е от много богат род - те са търговци на добитък. Ние в нашето общество обиждаме овцата, а тя ни е спасила. Аристокрацията идва от там , защото сме продавали за месо за армията и за вълна и оттам имаме пари, за да можем да инвестираме в образование, в черкви и т.н. Софроний Врачански е от такъв род и са богати. Той е имал къща, когато повечето хора са живели в землянки. Осигурено му е сериозно образование от поп Милко Котленски. Той е бил с много крачки напред. А срещата с Паисий Хилендарски променя живота му... Той му дава много знания. Врачански през целия си живот използва знанието като оръжие", разказа още изследователят.

