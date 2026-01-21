Изследваха водата във Варненското езеро след ремонт на тръбопровода по дъното

снимка: Община Варна

Заради ремонтни дейности по тръбопровода от Канално-помпена станция „Аспарухово“, който преминава по дъното на Варненско езеро, Басейнова дирекция „Черноморски район“ е назначила съвместна проверка и взимане на водни проби от Регионална лаборатория – Варна към ИАОС.

При проверката е установено, че пломбата на аварийния савак не е с нарушена цялост и не е имало отвеждане на отпадъчни води към водите на Варненско езеро.

Специалисти от регионалната лаборатория са взели една проба повърхностна вода от езерото в близост до канално-помпената станция, в района на напорния тръбопровод.

Пробата вече e анализирана в лабораторни условия за съдържание на разтворен кислород, биологична потребност от кислород, азот амониев, азот нитритен, азот нитратен, общ азот, общ фосфор и ортофосфати.

Резултатите от проведеното изпитване ще се интерпретират съобразно нормативно установените показатели за характеризиране на повърхностните води. Протоколът от изпитването е предоставен на компетентните органи, съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда.

