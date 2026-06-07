Изследване: Българите имат около 1 трилион лева спестявания

кадър: бТВ

Според изследване за индекса на богатството на българите през изминалата година брутното богатство на домакинствата в България се е увеличило с близо 15% и достига над 550 милиарда евро, или около 1 трилион лева.

Темата коментират в ефира на бТВ авторите на проучването - финансовият експерт Макс Баклаян и икономистът Стоян Панчев.

По повод методологията на изследването беше обяснено, че при нетното богатство се изважда стойността на пасивите, основно кредити, от общата стойност на активите. „Ако имате кредити, трябва да ги извадим от общото богатство, защото очевидно е нещо, което се дължи в бъдещето“, беше посочено в разговора. Отбелязано беше, че целта на изследването е чрез официални статистически данни да се изчислява стойността на активите на домакинствата.

Беше уточнено, че в активите се включват основно финансови активи, частен бизнес, депозити в банки, пари в кеш и недвижими имоти, като автомобилите не се включват.

Според представените данни за последната година богатството на домакинствата „на хартия“ се е увеличило с около 70 милиарда евро. Беше посочено, че около 90% от този ръст, или около 60 милиарда евро, се дължи на поскъпването на жилищния фонд и имотите.

В разговора беше подчертано, че около 75% от активите на българските домакинства са недвижими имоти. „За съжаление, основният актив на българина - 75% от всичките активи, са недвижими имоти, жилища“.

Добавено беше, че финансовите активи като акции и собствен бизнес имат значително по-малък дял.

Беше отбелязано, че ръстът на цените на имотите е свързан и с увеличено кредитиране. Посочено беше, че банковото кредитиране е нараснало с около 30% за миналата година. „Голямата част от пасивите идват именно от ипотечните заеми“, беше заявено.

По отношение на твърдението за 15% ръст на богатството беше поставен въпрос дали това е свързано с процеси около края на 2025 година и приемането на еврото, както и с насочване на спестявания към имоти. В отговор беше казано, че около 1 милиард евро са влезли в банките заради превалутирането, но по-голямата част от ръста на депозитите идва от банковото кредитиране.

Редактор "Екип на Петел",

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