Изследване: Намалява гордостта на американците от историята и националната идентичност

Пекселс

Гордостта на американците от историята на страната и начина, по който функционира демокрацията, е намаляла през последното десетилетие, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на проучвания на Националния център за изследване на общественото мнение към Чикагския университет (AP-NORC) и „Галъп“.

Според данните делът на гражданите, които заявяват висока степен на гордост от някои ключови аспекти на американската идентичност – включително военните сили, историческото развитие на страната и международното ѝ влияние – е спаднал в сравнение с 2017 г., предаде БТА.

Най-новото изследване на „Галъп“ показва, че 53 процента от пълнолетните американци казват, че са „изключително“ или „много“ горди, че са американци, което е най-ниското равнище в наблюдаваната тенденция от 2001 г. насам.

В същото време AP-NORC отчита спад от 14 процентни пункта в дела на хората, които изразяват гордост от начина, по който функционира американската демокрация, както и понижение в оценките за историческото наследство на страната.

Проучванията обаче подчертават, че въпреки този спад националната идентичност остава важен фактор за голяма част от обществото. Повечето американци посочват, че да бъдеш американец е съществен елемент от личната им идентичност.

Социолозите отбелязват, че различията са най-ясно изразени по политически и поколенчески линии, като по-възрастните граждани и поддръжниците на републиканците по-често изразяват висока степен на национална гордост, включително по отношение на историческото развитие и военните сили на страната.

Въпреки различията част от анкетираните подчертават, че националната гордост често съществува редом с критично отношение към отделни аспекти на обществения живот. Някои респонденти посочват, че възприемат американската история като процес на развитие и постепенно усъвършенстване на обществените отношения през последните 250 години.

Други участници в проучването изразяват силна привързаност към страната, свързвайки я със свобода, възможности и лична идентичност, независимо от различията в мненията за политическото ѝ управление.

Изследванията обхващат период на значими обществени и политически промени в Съединените щати през последното десетилетие, включително пандемията от КОВИД-19, икономически колебания и поредица от вътрешнополитически дебати, пояснява Асошиейтед прес.

Редактор "Екип на Петел",

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