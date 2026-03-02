Изследвания за диабет, щитовидна жлеза и автоимунитет в лаборатория „ЛИНА“
Ако планирате профилактични изследвания за себе си или своите близки, в лаборатория „ЛИНА“ ще откриете голям избор от пакети на преференциални цени. Te важат във всички самостоятелни обекти на лабораторията, включително във Варна, Аксаково, Добрич и Балчик, като предварително записване на час или направление от лекар не са необходими.
Повече информация за актуалните профилактични кампании през март и април 2026 г.
Пълно изследване на кръв от 29.50 € (57.70 лв.) на 19.00 € (37.16 лв.)
Този път в него са включени: пълна кръвна картина с 16 показателя плюс: кръвна захар; урея; пикочна киселина; албумин; билирубин – общ; холестерол (CHOL); HDL-холестерол; Non-HDL холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; АсАТ; АлАТ; АФ; ГГТ; калций и фосфор. То е добра първа стъпка към профилактиката, тъй като обединява голям брой показатели за състоянието на бъбреците, черния дроб, мастната обмяна и др. В него е включен набиращият все по-голяма популярност Non-HDL холестерол, който се налага като неотменна част от липидния профил, защото дава комплексна оценка на всички атерогенни липопротеинови частици в кръвта.
Препоръчително е да посетите лабораторията сутрин, на гладно.
Сърдечносъдов риск, диабет и щитовидна жлеза от 52.80 € (103.27 лв.) на 38.00 € (74.32 лв.)
Пакетът е подходящ за хора с хипертония, диабет, преддиабет, инсулинова резистентност и/или заболявания на щитовидната жлеза. Той предлага измерване на: общ холестерол; HDL-холестерол; Non-HDL холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; липопротеин (a); кръвна захар; серумен инсулин; HOMA-IR ; гликиран хемоглобин (HbA1c) и хормоните FT4 и TSH.
Липопротеин (a) е показател, който обикновено е достатъчно да се изследва веднъж в живота, тъй като дава информация за наследствена предразположеност към сърдечносъдови заболявания. Оценката на сърдечносъдовия риск се допълва и от Non-HDL холестерола – показател, който все по-често се използва, тъй като дава обобщена количествена оценка на всички рискови за сърцето липидни фракции.
Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно.
Диагностика на щитовидна жлеза от 31.20 € (61.02 лв.) на 21.00 € (41.07 лв.)
С тази профилактична кампания можете да проверите функцията на щитовидната си жлеза чрез изследване на хормоните FT3, FT4, TSH и антителата Anti-TPO.
Пакетът е насочен към бременни жени и жени, планиращи бременност, както и за пациенти с автоимунни заболявания на щитовидната жлеза като тиреоидит на Хашимото и Базедова болест. Препоръчва се още при липса на енергия, по-обилно изпотяване от обичайното, проблеми с теглото или резки промени в настроението.
Добре е изследванията да се извършват сутрин, на гладно и преди прием на кофеин.
Витамини и микроелементи от 37.70 € (73.73 лв.) на 27.00 € (52.81 лв.)
Изследване на нивата на: Витамин B12; Витамин D; желязо; магнезий; калий, натрий и хлориди. Подходящо при съмнение за анемия, дефицити или при планиран прием на хранителни добавки.
Витамин D подпомага имунната система, мозъчната дейност и регулирането на кръвната захар, като има значение и за профилактиката на диабет тип 1 и 2. Витамин B12 е ключов за образуването на червени кръвни клетки и нормалната функция на нервната система – при недостиг често се развива анемия. Желязото е важен показател за състоянието на кръвотворната система, а магнезият подпомага работата на мускулите, сърцето и нервната система. Калият, натрият и хлоридите са основни електролити, които участват в поддържането на водно-солевия баланс и предаването на нервни импулси.
Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно, като поне две седмици преди това не се приемат витамини и минерали (с изключение на витамин D) под формата на хранителни добавки.
Сила и баланс от 60.40 € (118.13 лв.) на 44.00 € (86.06 лв.)
Включва: лутеинизиращ хормон (LH); фоликулостимулиращ хормон (FSH); пролактин (Prolactin); секс хормон свързващ протеин (SHBG); тестостерон (Testosterone) и свободен тестостерон (Free Testosterone).
Подходящ при съмнение за хормонален дисбаланс, умора, нарушения в репродуктивната функция, проблеми с мускулната маса или промени в настроението.
Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно. При жени е добре да се съобразят с фазата на менструалния цикъл след консултация с лекар.
Концентрация и памет от 156.00 € (305.11 лв.) на 99.00 € (193.63 лв.)
Паметта и концентрацията са ключови за справянето с ежедневните ни задачи, затова при забелязана промяна е добре грижата за здравето да не се отлага. В тази профилактична кампания участват няколко важни изследвания – фосфорилиран Tay протеин (181P), който се използва като биомаркер за ранна диагностика на болест на Алцхаймер, както и витамин B12 и витамин D, които са важни за поддържане на мозъчната функция. Повишените нива на хомоцистеин водят до увреждане на съдовата стена, ускоряват развитието на атеросклероза на мозъчните съдове и могат да допринесат за влошаване на когнитивното здраве.
Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно, като през последните 2 седмици не са приемани витамини и хранителни добавки, съдържащи витамин B12 и фолиева киселина.
Панел Антифосфолипиден синдром от 119.00 € (232.74 лв.) на 69.00 € (134.95 лв.)
Обединява следните анализи: anti APL (антифосфолипидни антитела) IgG скр.; anti APL (антифосфолипидни антитела) IgM скр.; anti Annexin V (анти анексин V) IgG количествен; anti Annexin V (анти анексин V) IgМ количествен; анти-фосфатидил серин IgG; анти-фосфатидил серин IgM.
Антифосфолипидният синдром спада към групата на автоимунните заболявания. При него имунната система произвежда автоантитела, които водят до повишена съсирваемост на кръвта и предразположение към тромбоза. Той засяга и двата пола. Диагностицира се при млади пациенти с тромбоза на долните крайници, инсулт, белодробна тромбоемболия. Антифосфолипидният синдром може да се прояви по време на бременност и съответно да се отрази неблагоприятно върху здравето на майката и детето. Възможно е да се развие и на фона на друго автоимунно заболяване (лупус, болест на Сьогрен), инфекции или прием на определени лекарства.
Кога трябва да се направят изследвания за антифосфолипиден синдром?
- Артериална или венозна тромбоза, белодробен тромбоемболизъм,
- Мозъчен инсулт в ранна възраст между 25–40 години, както и преходно нарушение на мозъчното кръвообращение,
- Автоимунна тромбоцитопения,
- Автоимунни хемолитични анемии,
- Фалшиво положителен резултат за сифилис,
- Жени, които имат проблеми, свързани с бременността и раждането, като: невъзможност за забременяване, повтарящи се спонтанни аборти, мъртво раждане, изоставане в развитието на плода, развитие на ранна и тежка прееклампсия и HELLP-синдром.
Панел Автоимунитет от 102.70 € (200.86 лв.) на 64.00 € (125.17 лв.)
Автоимунните заболявания са резултат от действието на имунната система към собствените тъкани и органи, които тя разпознава като чужди. Причините за автоимунните заболявания са комплексни – вродена предразположеност, вирусни заболявания, фактори на околната среда и др. До момента са установени над 80 автоимунни заболявания.
Резултатите от клинично-лабораторните изследвания са едно от основните средства за диагностиката на автоимунните заболявания. В тази кампания лаборатория „ЛИНА“ предоставя на своите пациенти съкратен панел за често срещаните:
• ANA Detect – антинуклеарни антитела
• anti dsDNA IgG (анти двДНК IgG антитела) – системен лупус еритематозус
• anti Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен – склеродермия
• anti Sm (анти Sm антитела) количествен – системен лупус еритематозус
• anti CENP B (анти центромер B антитела) количествен – CREST синдром, кожна проява на системна склероза
• anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен – миозит, дерматомиозит
