Изследвания за диабет, щитовидна жлеза и автоимунитет в лаборатория „ЛИНА“

Ако планирате профилактични изследвания за себе си или своите близки, в лаборатория „ЛИНА“ ще откриете голям избор от пакети на преференциални цени. Te важат във всички самостоятелни обекти на лабораторията, включително във Варна, Аксаково, Добрич и Балчик, като предварително записване на час или направление от лекар не са необходими.

Повече информация за актуалните профилактични кампании през март и април 2026 г.

Пълно изследване на кръв от 29.50 € (57.70 лв.) на 19.00 € (37.16 лв.)

Този път в него са включени: пълна кръвна картина с 16 показателя плюс: кръвна захар; урея; пикочна киселина; албумин; билирубин – общ; холестерол (CHOL); HDL-холестерол; Non-HDL холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; АсАТ; АлАТ; АФ; ГГТ; калций и фосфор. То е добра първа стъпка към профилактиката, тъй като обединява голям брой показатели за състоянието на бъбреците, черния дроб, мастната обмяна и др. В него е включен набиращият все по-голяма популярност Non-HDL холестерол, който се налага като неотменна част от липидния профил, защото дава комплексна оценка на всички атерогенни липопротеинови частици в кръвта.

Препоръчително е да посетите лабораторията сутрин, на гладно.

Сърдечносъдов риск, диабет и щитовидна жлеза от 52.80 € (103.27 лв.) на 38.00 € (74.32 лв.)

Пакетът е подходящ за хора с хипертония, диабет, преддиабет, инсулинова резистентност и/или заболявания на щитовидната жлеза. Той предлага измерване на: общ холестерол; HDL-холестерол; Non-HDL холестерол; LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; липопротеин (a); кръвна захар; серумен инсулин; HOMA-IR ; гликиран хемоглобин (HbA1c) и хормоните FT4 и TSH.

Липопротеин (a) е показател, който обикновено е достатъчно да се изследва веднъж в живота, тъй като дава информация за наследствена предразположеност към сърдечносъдови заболявания. Оценката на сърдечносъдовия риск се допълва и от Non-HDL холестерола – показател, който все по-често се използва, тъй като дава обобщена количествена оценка на всички рискови за сърцето липидни фракции.

Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно.

Диагностика на щитовидна жлеза от 31.20 € (61.02 лв.) на 21.00 € (41.07 лв.)

С тази профилактична кампания можете да проверите функцията на щитовидната си жлеза чрез изследване на хормоните FT3, FT4, TSH и антителата Anti-TPO.

Пакетът е насочен към бременни жени и жени, планиращи бременност, както и за пациенти с автоимунни заболявания на щитовидната жлеза като тиреоидит на Хашимото и Базедова болест. Препоръчва се още при липса на енергия, по-обилно изпотяване от обичайното, проблеми с теглото или резки промени в настроението.

Добре е изследванията да се извършват сутрин, на гладно и преди прием на кофеин.

Витамини и микроелементи от 37.70 € (73.73 лв.) на 27.00 € (52.81 лв.)

Изследване на нивата на: Витамин B12; Витамин D; желязо; магнезий; калий, натрий и хлориди. Подходящо при съмнение за анемия, дефицити или при планиран прием на хранителни добавки.

Витамин D подпомага имунната система, мозъчната дейност и регулирането на кръвната захар, като има значение и за профилактиката на диабет тип 1 и 2. Витамин B12 е ключов за образуването на червени кръвни клетки и нормалната функция на нервната система – при недостиг често се развива анемия. Желязото е важен показател за състоянието на кръвотворната система, а магнезият подпомага работата на мускулите, сърцето и нервната система. Калият, натрият и хлоридите са основни електролити, които участват в поддържането на водно-солевия баланс и предаването на нервни импулси.

Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно, като поне две седмици преди това не се приемат витамини и минерали (с изключение на витамин D) под формата на хранителни добавки.

Сила и баланс от 60.40 € (118.13 лв.) на 44.00 € (86.06 лв.)

Включва: лутеинизиращ хормон (LH); фоликулостимулиращ хормон (FSH); пролактин (Prolactin); секс хормон свързващ протеин (SHBG); тестостерон (Testosterone) и свободен тестостерон (Free Testosterone).

Подходящ при съмнение за хормонален дисбаланс, умора, нарушения в репродуктивната функция, проблеми с мускулната маса или промени в настроението.

Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно. При жени е добре да се съобразят с фазата на менструалния цикъл след консултация с лекар.

Концентрация и памет от 156.00 € (305.11 лв.) на 99.00 € (193.63 лв.)

Паметта и концентрацията са ключови за справянето с ежедневните ни задачи, затова при забелязана промяна е добре грижата за здравето да не се отлага. В тази профилактична кампания участват няколко важни изследвания – фосфорилиран Tay протеин (181P), който се използва като биомаркер за ранна диагностика на болест на Алцхаймер, както и витамин B12 и витамин D, които са важни за поддържане на мозъчната функция. Повишените нива на хомоцистеин водят до увреждане на съдовата стена, ускоряват развитието на атеросклероза на мозъчните съдове и могат да допринесат за влошаване на когнитивното здраве.

Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно, като през последните 2 седмици не са приемани витамини и хранителни добавки, съдържащи витамин B12 и фолиева киселина.

Панел Антифосфолипиден синдром от 119.00 € (232.74 лв.) на 69.00 € (134.95 лв.)

Обединява следните анализи: anti APL (антифосфолипидни антитела) IgG скр.; anti APL (антифосфолипидни антитела) IgM скр.; anti Annexin V (анти анексин V) IgG количествен; anti Annexin V (анти анексин V) IgМ количествен; анти-фосфатидил серин IgG; анти-фосфатидил серин IgM.

Антифосфолипидният синдром спада към групата на автоимунните заболявания. При него имунната система произвежда автоантитела, които водят до повишена съсирваемост на кръвта и предразположение към тромбоза. Той засяга и двата пола. Диагностицира се при млади пациенти с тромбоза на долните крайници, инсулт, белодробна тромбоемболия. Антифосфолипидният синдром може да се прояви по време на бременност и съответно да се отрази неблагоприятно върху здравето на майката и детето. Възможно е да се развие и на фона на друго автоимунно заболяване (лупус, болест на Сьогрен), инфекции или прием на определени лекарства.

Кога трябва да се направят изследвания за антифосфолипиден синдром?

Артериална или венозна тромбоза, белодробен тромбоемболизъм,

Мозъчен инсулт в ранна възраст между 25–40 години, както и преходно нарушение на мозъчното кръвообращение,

Автоимунна тромбоцитопения,

Автоимунни хемолитични анемии,

Фалшиво положителен резултат за сифилис,

Жени, които имат проблеми, свързани с бременността и раждането, като: невъзможност за забременяване, повтарящи се спонтанни аборти, мъртво раждане, изоставане в развитието на плода, развитие на ранна и тежка прееклампсия и HELLP-синдром.

Панел Автоимунитет от 102.70 € (200.86 лв.) на 64.00 € (125.17 лв.)

Автоимунните заболявания са резултат от действието на имунната система към собствените тъкани и органи, които тя разпознава като чужди. Причините за автоимунните заболявания са комплексни – вродена предразположеност, вирусни заболявания, фактори на околната среда и др. До момента са установени над 80 автоимунни заболявания.

Резултатите от клинично-лабораторните изследвания са едно от основните средства за диагностиката на автоимунните заболявания. В тази кампания лаборатория „ЛИНА“ предоставя на своите пациенти съкратен панел за често срещаните:

• ANA Detect – антинуклеарни антитела

• anti dsDNA IgG (анти двДНК IgG антитела) – системен лупус еритематозус

• anti Scl-70 (анти Scl-70 антитела) количествен – склеродермия

• anti Sm (анти Sm антитела) количествен – системен лупус еритематозус

• anti CENP B (анти центромер B антитела) количествен – CREST синдром, кожна проява на системна склероза

• anti Jo-1 (анти Jo-1 антитела) количествен – миозит, дерматомиозит

Медицинска лаборатория „ЛИНА“ е първата в страната, която въведе месечни профилактични кампании с грижа за пациента. Те важат във всички самостоятелни филиали на лабораторията.

