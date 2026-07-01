Изследвания за щитовидна жлеза, имунен статус и витамини в лаборатория „ЛИНА“

В летните профилактични кампании са включени и анализи за хормонален баланс и репродуктивно здраве

Лятото е подходящ момент да обърнем повече внимание на здравето си. През месеците юли и август лаборатория „ЛИНА“ провежда 8 профилактични кампании с изследвания на преференциални цени. Анализите подпомагат оценката на общото здравословно състояние, функцията на щитовидната жлеза, имунната система, витаминния статус и някои ключови аспекти на хормоналния баланс и репродуктивното здраве. Те са подходящи за различни възрасти и потребности и могат да бъдат извършени без предварително записване и без направление от лекар.

Профилактичните кампании важат през месеците юли и август в самостоятелните обектина „ЛИНА“ в страната, включително във Варна , Аксаково , Добрич и Балчик .

Комплексен диагностичен профилот 33.30 € / 65.13 лв. на 21.00 € / 41.07 лв.

Той включва пълна кръвна картина с 16 показателя, както и още: кръвна захар;урея; креатинин; eGFR; пикочна киселина; холестерол (CHOL); HDL-холестерол; Non-HDL холестерол;LDL-холестерол; VLDL-холестерол; триглицериди; АсАТ; АлАТ; АФ; ГГТ; Калций (Ca) и Фосфор (P).

Изследването предоставя информация за кръвната картина, нивата на кръвната захар и липидния профил, както и за функциите на черния дроб и бъбреците. В липидния профил е добавен и Non-HDL холестерол – показател, който обхваща всички атерогенни („вредни“) холестеролови частици в кръвта и дава по-пълна представа за сърдечно-съдовия риск в сравнение със самостоятелното измерване на LDL-холестерола.

Комбинацията от анализи прави този диагностичен профил подходящ избор за ежегодна профилактика и проследяване на здравословното състояние. Препоръчително е да се извършва сутрин, на гладно.

Диагностика на щитовидна жлеза от 23.90 € / 46.74 лв. на 16.00 € / 31.29 лв.

Нарушенията във функцията на щитовидната жлеза често се проявяват с умора, промени в теглото, сърцебиене или косопад. Комбинацията от FT4, TSH и Anti-TPO подпомага диагностиката и проследяването на състояния, като хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм и тиреоидит на Хашимото.

Препоръчително е изследванията да се извършват сутрин, на гладно и преди прием на кофеин.

Имунен статус от 50.70 € / 99.16 лв. на 38.00 € / 74.32 лв.

Пакетът включва: С-реактивен протеин; ASO; IgG; IgA; IgM; C3 фракция; C4 фракция.

Подходящ е при често боледуване, хронични възпаления, необяснима умора и съмнения за нарушения в имунната система.

CRP е един от най-често използваните маркери за възпаление и може да се повиши при инфекции и различни възпалителни процеси. ASO подпомага установяването на имунен отговор след прекарана стрептококова инфекция и може да бъде полезен при проследяване на състояния, свързани с нея.

Имуноглобулините IgG, IgA и IgM са антитела, които участват в защитата на организма срещу различни причинители на инфекции. Тяхното изследване дава информация за състоянието на хуморалния имунитет и способността на организма да изгражда защитен отговор.

Допълнителна информация за функционирането на имунната система предоставят C3 и C4 – белтъци от комплементната система, които участват в разпознаването и елиминирането на микроорганизми и подпомагат възпалителния и имунния отговор.

Комбинацията от тези показатели позволява по-цялостна оценка на имунната защита и възпалителните процеси в организма.

Резултатите трябва да се интерпретират от специалист.

Витамини и микроелементи от 37.70 € / 73.73 лв. на 27.00 € / 52.81 лв.

Витамините и микроелементите имат ключова роля за нормалния енергиен метаболизъм, нервната система, мускулната функция и поддържането на имунната защита. Пакетът предоставя информация за нивата на витамин D, витамин B12, желязо, магнезий, калий, натрий и хлориди в организма.

Витамин D е важен за здравето на костите и мускулите, както и за нормалното функциониране на имунната система. Витамин B12 участва в образуването на червените кръвни клетки и поддържането на нервната система, а желязото е необходимо за транспорта на кислород до тъканите.

Магнезият участва в множество ензимни процеси и подпомага нормалната нервно-мускулна функция. Калият, натрият и хлоридите поддържат водно-солевия баланс и участват в регулирането на редица жизненоважни процеси в организма.

Комбинацията от тези показатели дава ценна информация за витаминния и минералния статус на организма и може да подпомогне установяването на дефицити и нарушения в минералния баланс.

Препоръчително е изследванията да се правят сутрин, на гладно и поне две седмици същите витамини (с изключение на витамин D) да не са приемани под формата на медикаменти или хранителни добавки.

Витамини и микроелементи-разширен от 85.70 € / 167.61 лв. на 65.00 € / 127.13 лв.

За по-задълбочена оценка на витаминния и минералния статус помага разширеният пакет. Освен витамин D, витамин B12, желязо, магнезий, калий, натрий и хлориди, той включва още мед, цинк и селен – микроелементи, които участват в множество процеси, свързани с имунната защита, антиоксидантната активност и клетъчния метаболизъм.

Цинкът има важна роля за нормалното функциониране на имунната система и участва в процесите на растеж и възстановяване на тъканите. Селенът подпомага антиоксидантната защита на организма и нормалната функция на щитовидната жлеза, а медта участва в образуването на червените кръвни клетки и в редица ензимни процеси.

Комбинацията от тези показатели предоставя по-пълна информация за витаминния и минералния баланс на организма и може да подпомогне установяването на дефицити и хранителни дисбаланси.

Поне две седмици преди изследването същите витамини (с изключение на витамин D) не трябва да са били приемани под формата на медикаменти или хранителни добавки.

Добре е всички анализи в пакета да се извършват сутрин, на гладно, като резултатите за мед, цинк и селен са готови до 15 работни дни.

Витамини група В от 95.50 € / 186.78 лв. на 72.00 € / 140.82 лв.

Витамините B6, B1 и B2 са важни за нормалното функциониране на нервната система, енергийния метаболизъм и редица процеси, свързани с обмяната на веществата. Недостигът им може да се прояви с отпадналост, намалена концентрация, раздразнителност, нарушения на съня и различни неврологични симптоми.

Рискът от дефицит е по-висок при хора с ограничителни хранителни режими, както и при заболявания на храносмилателната система, които нарушават усвояването на хранителни вещества. Сред тях са хроничен гастрит, цьолиакия, синдром на раздразненото черво и болест на Крон.

Изследването предоставя информация за нивата на витамините B6, B1 и B2 и може да подпомогне установяването на дефицити и проследяването на тяхната корекция. Преди тяхното изследване е важно приемът на витаминни и хранителни добавки да е бил преустановен няколко дни предварително.

Яйчникова функция от 62.00 € / 121.26 лв. на 47.00 € / 91.92 лв.

Този пакет включва: лутеинизиращ хормон (LH), фоликулостимулиращ хормон (FSH); естрадиол; пролактин и антимюлеров хормон (AMHplus). Това са едни от най-важните показатели за оценка на яйчниковия резерв и репродуктивния потенциал на жената.

В лаборатория „ЛИНА“ изследването на AMH се извършва с международно утвърдения и напълно автоматизиран тест Elecsys AMH Plus, който гарантира висока прецизност на резултатите. Резултатите от него се използват в световните протоколи за индивидуално дозиране на хормоналните препарати при ин витро процедури. Този тест е валидиран и за поставяне на диагнозата синдром на поликистозните яйчници.

LH, FSH и естрадиолът участват в регулацията на менструалния цикъл и съзряването на фоликулите, а пролактинът е хормон, който може да окаже влияние върху овулацията и фертилитета. За най-точна оценка LH, FSH и естрадиол се препоръчва да бъдат изследвани между 3-ия и 5-ия ден от менструалния цикъл.

Пакетът е подходящ за жени, които планират бременност, имат затруднения със зачеването, нарушения в менструалния цикъл или желаят да получат информация за своя яйчников резерв и репродуктивен потенциал.

Употребата на глюкокортикоидни препарати, някои антибиотици, естроген-съдържащи медикаменти или хранителни добавки може да повлияе резултатите.

Андрогенни хормони от 46.50 € / 90.95 лв. на 35.00 € / 68.45 лв.

Андрогените са хормони, които участват в множество процеси, свързани с репродуктивното здраве, метаболизма и поддържането на мускулната маса. Пакетът включва тестостерон, свободен тестостерон, DHEA-S и SHBG (глобулин, свързващ половите хормони) – показатели, които предоставят информация за андрогенния статус на организма.

Тестостеронът е основният андрогенен хормон, а DHEA-S е важен негов предшественик. В кръвта тестостеронът циркулира предимно, свързан с белтъци, най-вече със SHBG. Само малка част остава несвързана – това е свободният тестостерон, който е биологично активен и директно достъпен за тъканите. Затова нивото на SHBG пряко влияе върху количеството активен тестостерон в организма.

Изследването може да бъде полезно при симптоми като косопад, акне, повишено окосмяване при жените, нарушения в менструалния цикъл и репродуктивни затруднения. При мъжете може да подпомогне оценката на състояния, свързани с намалено либидо, промени в мускулната маса и хормонален дисбаланс.

Определянето на тестостерон е добре да става сутрин до 11 ч., когато нивата му са най-високи. За жени DHEA- S изследването е добре да се направи 1 седмица преди или 1 седмица след менструалния цикъл.

Приемът на стероидни хормони, някои медикаменти, както и добавки, съдържащи DHEA/S, може да повлияе резултата.

Медицинска лаборатория „ЛИНА“ е първата в страната, която въведе месечни профилактични кампании с грижа за пациента. Те важат във всички самостоятелни филиали на лабораторията.

*Такса манипулация/транспортна среда – според стандартната, обявена на: www.lina-bg.com

* публикация