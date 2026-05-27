Изследват морето край Варна за замърсяване

27.05.2026 / 15:42

Снимка Булфото

Започват лабораторни анализи след допуснато изтичане на битово-фекални води в Черно море край Варна. Пробите са взети в района на аварийно заустване от хотел в курортния комплекс „Св. св. Константин и Елена“, съобщиха от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).

Пробонабирането е извършено от специалисти на Регионална лаборатория – Варна към ИАОС в рамките на съвместна проверка с експерти от РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“, пише Moreto.net.

С цел да бъде установена степента на замърсяване, взетата морска вода ще бъде изследвана в лабораторни условия за показатели като биологична потребност от кислород, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот и ортофосфати.

Експертите са взели и отделна проба от кафеникаво оцветените отпадъчни води от аварийното заустване. Тя ще бъде анализирана в Регионална лаборатория – Варна за съдържание на биологична потребност от кислород, химична потребност от кислород, неразтворени вещества, общ азот и общ фосфор.

След приключване на изпитванията резултатите от лабораторните анализи ще бъдат предоставени на компетентните институции за предприемане на последващи действия, посочват от ИАОС.

