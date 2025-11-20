Изслушаха шефа на ДАНС за последиците от санкциите над активите на "Лукойл"

снимка Булфото

Парламентарната комисия за контрол над службите изслуша шефа на Държавната агенция „Национална сигурност" (ДАНС). Деньо Денев ще отговори на въпроси за последиците от налагането на санкции над активите на "Лукойл" във връзка с работата на рафинерията у нас.

Сред темите за обсъждане бяха и въвеждането на разширени правомощия на особения търговски управител, както и състоянието на запасите от горива за извънредни ситуации.

До момента в цялата ми професионална кариера натиск спрямо мен не е имало. Това заяви кандидатът за председател на Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев на изслушване в парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред.

Професионалната биография на Деньо Денев беше представена от представител на Министерски съвет (МС).

Изслушването започна със скандал между председателя на вътрешна комисия Маноил Манов от ГЕРБ-СДС и депутата от „Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Божидар Божанов. Спорът между двамата възникна, след като Божанов попита Денев има ли в момента информация в ДАНС, че български народен представител от първите редове на „ДПС-Ново начало” е работил в полза на ГРУ и има ли натиск върху него това да се прикрие. Манов прекъсна Божанов с аргумента, че работата на комисията не допуска да задава въпроси за това какво в ДАНС има като информация. Председателят предложи в следващото заседание на комисията шефът на ДАНС да бъде извикан на изслушване, за да отговори на тези въпроси. „Моля ви, не го обръщайте на политика, а да си зададем въпроси на кандидата за председател на ДАНС, за да може да се ориентирате дали да го подкрепяте, или да не го подкрепяте", призова той.

Божанов от своя страна обясни, че „целта е да разберем дали може, или не може да се поддава на такъв натиск – да смачка разследване спрямо народен представител". „От липсата на отговор мога да допусна, че кандидатът се е поддал на натиск", отбеляза той.

Депутатът от ПП-ДБ отправи следващ въпрос към кандидата за председател на ДАНС – този път във връзка с лицето Олег Невзоров, за което е издадена заповед за експулсирането му и оттеглил ли е Денев това разпореждане.

„Не ми е оказван натиск във връзка с административната процедура по налагане на заповеди за принудителни административни мерки – експулсиране. Заповедите, които са налагани от мен, са базирани на наличната информация в ДАНС и са взети вследствие на наличните данни”, каза Денев.

Последва въпрос от Петър Петров от „Възраждане" относно решението за предварително становище от ДАНС към МС за продажбата на чуждестранните активи на „Лукойл". „Как ще обезпечите, че докладът, който ще бъде изготвен в един такъв подобен случай, ако се наложи, ще бъде безпристрастен, при положение, че МС предлага вашата кандидатура", попита народният представител.

Денев обясни, че за да бъде изготвено такъв доклад, тъй като волята на законодателя е ДАНС да дава становища във връзка с продажбата на такива активи от особения представител, то той ще се базира на наличната информация, която е в агенцията във връзка с конкретното търговско дружество, което следва да закупи активи. „И то ще се базира на анализите във връзка с информацията, с която разполагаме. Също така на информация, която сме придобили от страна на международни партньори. Докладът няма да бъде даван едностранчиво, а ще бъде подкрепен с информация", увери кандидатът.

Ако бъде избран за председател на ДАНС, Денев заяви, че агенцията ще изпълнява всичките си функции по закон, които има за гарантиране на честността на всеки един избор, който се произвежда в страната. „До момента има установена практика в тази насока, има подписана заповед за взаимодействие между главния прокурор, министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС, която ясно регламентира взаимодействието между институциите във връзка с нормалното протичане на изборния процес", каза още той, предаде Нова тв.

