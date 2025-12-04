Изслушват Митов за вандалските прояви на протеста

Булфото

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов ще бъде изслушан в НС заради вандалските прояви по време на антиправителствения протест на 1 декември в центъра на София.

Вносител на искането за изслушване на министър Даниел Митов е един от съпредседателите на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

То е за действията и бездействията на служителите на МВР за предотвратяване на случаи на агресия и причиняване на щети от "организирани групи провокатори и футболни агитки по време на многохилядния протест в София".

Депутатите трябва да изберат генерален директор на Българската телеграфна агенция. Единствен кандидат е досегашният ръководител на медията Кирил Вълчев.

В програмата на НС е включително и окончателно приемане – на второ четене, на промени в Наказателния и Семейния кодекс.

С измененията в Наказателния кодекс се инкриминира организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз, като се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода за лица, ако в едногодишен срок, след като веднъж са били глобени, отново извършват такава дейност.

Промените в Семейния кодекс въвеждат гъвкаво работно време за родители на деца до 12-годишна възраст през техните ваканции, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!