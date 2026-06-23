Изстрадан обрат зарадва Алжир

Стопкадър БНТ

Драма на Световното.

Алжир победи с 2:1 Йордания в двубой от група "J" на Световно първенство. Надир Бенбуали и Амин Гуири обърнаха резултата в полза на "пустинните лисици" през второто полувреме, след като Низар Ал Рашдан беше дал преднина на Йордания в 36-ата минута.

По този начин алжирците направиха голяма крачка към класиране на 1/16-финалите, докато Йордания ще се нуждае от чудо срещу действащия шампион Аржентина, за да продължи напред.

Резултатът обаче беше 1:1 малко преди края, след като Бенбуали изравни в 69-ата минута.

В 82-рата Язан Абу Ал-Араб си вкара автогол и това прекърши тима на Джамал Селами, пише Спортал.бг.

В групата лидер е Аржентина с 6 точки, пред Австрия и Алжир по 3, и Йордания - 0.

Редактор "Екип на Петел",

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