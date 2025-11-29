Изстреляха в космоса първия частен космически научен спътник

Снимка Pixabay

Първият частен космически научен спътник, предназначен за изучаване на звездните изригвания, беше изстрелян в космоса и вече е в орбита.

Фирмата за космически научни данни, чиято централа е в Лондон, обяви, че апаратът ѝ е изстрелян с ракета „Фалкон 9“ на „СпейсЕкс“ в Калифорния в петък вечерта.

Сателитът, който е с размерите на микровълнова печка и се нарича Mauve, е оборудван със специален микроскоп и ще наблюдава звездни изригвания и екзопланети.

„Блу Скайс Спейс“ ще споделя получените данни с изследователски институции, които са част от абонаментната ѝ услуга, включително университетите в Бостън и Колумбия.

„Mauve ще отвори нов прозорец към звездната активност, която досега беше до голяма степен скрита от погледа“, каза професор Джована Тинети, главен учен в британската компания, цитирана от ДПА и БТА.

„Чрез наблюдение на звездите в ултравиолетова светлина - дължини на вълните, които не могат да бъдат изучавани от Земята - ще получим много по-задълбочено разбиране за поведението на звездите и за това как избухванията им могат да повлияят на околната среда на орбитиращите екзопланети“, допълни тя. Според Тинети традиционните наземни телескопи не могат да уловят подобна информация и затова спътник като Mauve е от решаващо значение за разширяването на нашите познания.

„Нашата визия е да направим данните от космическите науки възможно най-достъпни“, добави Марсел Тесени, главен изпълнителен директор на „Блу Скайс Спейс“.

