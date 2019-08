Изтече дизайна на PlayStation 5

Kaldata

Носят се слухове, че нов теч е показал дизайна на предстоящата конзола PlayStation 5, която се очаква да пристигне следващата година. Според LetsGoDigital пред бразилския патентен регулатор INPI, е изпратен макет на нова разработка от техническия директор на Sony Юсухиро Отори, и е представен патент, който изглежда да е за игралната конзола.

Отори е свързан с разработването на предишен хардуер за PlayStation и дори е бил домакин на представителна сесия на PlayStation 4 преди няколко години, също и е бил кредитиран в патента за дизайн от същия бразилски орган за PS4. Патентът е регистриран и в базата данни на WIPO, категоризиран като клас 14.02, който включва устройства като „оборудване за обработка на данни и периферни устройства“

Самият дизайн прилича много на геймърски компютър, което е интересно като се имат предвид официалните отчети за очакваната техническа мощност на конзолата. Течът показва устройство с няколко exhaust линии и V-образен отвор в средата, за което мнозина смятат, че е петата конзола на PlayStation от Sony. Също има няколко порта на предния и задния панел за дискове.

Въпреки че течовете не са потвърдени като действителни, още повече пък че отговарят на PlayStation 5, патентите са достъпни за всеки желаещ да ги разгледа, по-долу.

