Изтеглете пари в брой от 24 до 31 декември

За да не останете без пари по празниците, експерти отправят ключов съвет към всички българи - изтеглете си пари в брой за периода от 24 до 31 декември заради очаквани проблеми с банкоматите и спиране на системите при преминаването към еврото.

От 21 часа на 31 декември до 1 часа на 1 януари банкоматите, ПОС терминалите за плащане с карти и онлайн банкирането ще спрат. През този период банките ще настройват системите за еврото, предаде "Фокус".

Има вариант обаче и за проблеми с тегленето от банкомати няколко дни преди последния ден на годината заради обновяване на системата и презареждане. Поради тази причина експертите съветват да се запасите с пари в брой от по-рано.

