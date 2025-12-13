Изтеглиха от пазара партиди мляко за кърмачета

Снимка БАБХ

Властите с важно решение за млякото за най-малките българчета.

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) съобщава за доброволно изтегляне от пазара на ограничени партиди мляко за кърмачета NAN 1. Мярката обхваща няколко държави и е изцяло превантивна.

Тя е предприета, след като на една от производствените линии във фабриката, в която са правени засегнатите партиди, е установено наличие на бактерии Bacillus cereus.

Няма данни за регистрирани случаи на заболяване, свързани с консумацията на засегнатите продукти. Изтеглянето им от българския пазар от компанията производител е под контрола на БАБХ. Фирмата е съобщила за рисковите продукти и на сайта си в съответствие с изискванията на нормативната база

Засегнатите продукти са със срок годност до октомври 2027 г., с пълно наименование и партиден номер:

Клиенти, закупили продукт от засегната партида, не трябва да го използват. Продуктите могат да бъдат върнати в търговския обект, от който са закупени, като заплатените пари ще бъдат възстановени, информира fakti.bg.

