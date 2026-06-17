Изтеглиха вариант номер 1 на изпита по БЕЛ за седмокласниците

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По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература, което започва от 9:00 часа.

Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката (МОН).

„Пожелаваме на всички седмокласници да са спокойни, уверени в своите знания. 110 000 ученици се явяват на изпит днес, от които 55 000 седмокласници, останалите са десетокласници. Седмокласниците са разпределени в 1637 училища, а десетокласниците - в 1030 училища. Във всички училища има видеонаблюдение. Ако се установи идентичност на изпитните работи, те ще бъдат анулирани. Пожелавам успех на всички ученици", каза заместник-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева, цитирана от БТА.

Изпитът за седмокласниците е от 9:00 часа. Тестът е с продължителност от 165 минути, разпределени в две части - 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 - с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана, непозната, творба, обясни заместник-министър Таня Панчева.

Днес е изпитът по български език и литература за десети клас. Той започна в 8:00 ч. в 1030 училища, с продължителност от 90 минути е и съдържа общо 21 задачи. От тях 13 задачи са с избираем отговор, 5 - с кратък свободен отговор, една задача е за редактиране, една задача е с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза, и една задача е за създаване на текст.

На 19 юни са националните външни оценявания за учениците от седми и десети клас по математика.

Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли, включително, информират от МОН.

Редактор "Екип на Петел",

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