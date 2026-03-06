Изтеглиха жребия за Европейското първенство във Варна

Булфото

Днес в Двореца на културата и спорта във Варна изтеглиха жребия за предстоящото Европейско първенство по художествена гимнастика-жени, девойки ю, отборно. Надпреварата ще бъде от 27 до 31 май във Варна.При девойките България под номер 12, а при жените под номер 27. Женският ансамбъл е под номер 5.

В жребия от българска страна участва Илия Коев - заместник кмет на Община Варна, Кристиан Димитров директор на дирекция "Спорт" и Минко Христов, директор на Двореца на културата и спорта. Като секретар на цялата церемония беше Християна Тодорова, член на Техническия комитет към Европейската гимнастика, предаде Радио Варна.

