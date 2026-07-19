Изтеглят опасни електрически тротинетки от българския пазар

снимка: КЗП

В Комисията за защита на потребителите (КЗП) е постъпила информация от „ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, относно установена опасност при употреба на електрически тротинетки марка BTWIN, съобщиха от Комисията.

Става въпрос за моделите:

SD500E DARK 25 km/h, ТЪМНОСИВО/СИНЬО: артикулен номер 5177606

SD500E 20 km/h, ТЪМНОСИВО/СИНЬО: артикулен номер 5244742

MD500E 25 km/h, ЧЕРНО/СВЕТЛОСИВО: артикулен номер 5234673

MD500E 20 km/h ЧЕРНО/СВЕТЛОСИВО: артикулен номер 5263834

По данни на КЗП причините за изтеглянето е, че при интензивна употреба е възможно да се появи пукнатина в зоната на съединяване между рамката и кормилната колона. Този дефект може да доведе до прекьсване на съединението, което създава риск от падане на потребителя.

Продуктите, предмет на изтеглянето са продавани от 01.09.2024 г. до 15.06.2026 г.

На потребителите се препоръчва да спрат незабавно да използват електрически тротинетки марка BTWIN: SD500E DARK 25 km/h, ТЪМНОСИВО/СИНЬО: артикулен номер 5177606; SD500E 20 km/h, ТЪМНОСИВО/СИНЬО: артикулен номер 5244742; MD500E 25 km/h, ЧЕРНО/СВЕТЛОСИВО: артикулен номер 5234673; MD500E 20 km/h ЧЕРНО/СВЕТЛОСИВО: артикулен номер 5263834, да посетят специализирания интернет сайт https://decathlonrecallsd500emd500e.fandi.fr/en и да въведат изискваните данни.

За повече информация: https://contents.mediadecathlon.com/s1441449/k$430a129c6ae2036a11086927a33c9b72/defaut.pdf

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!