Изтеглят от пазара над 330 000 автомобила на BMW заради риск от пожар

илюстрация: Булфото

Германският автомобилостроител BMW трябва да изтегли над 330 000 автомобила по света заради опасения от риск от пожар, съобщи Федералната служба за автомобилен транспорт KBA. Това е второ изтегляне в рамките на по-малко от месец, предаде БГНЕС.

Общо 337 000 автомобила, от които 29 000 в Германия, обхващащи пет различни модела, са потенциално засегнати от проблема, свързан с окабеляването в арматурното табло, уточнява регулаторът.

По-рано този месец BMW обяви, че ще изтегли стотици хиляди автомобили по света заради възможен риск стартерът на двигателя да предизвика пожар.

