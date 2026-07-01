Изтеглят продукт на „Нутела“ от пазара в Европа заради метални частици

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Хранителният гигант „Фереро“ започна спешно изтегляне от пазара на един от популярните си продукти - „Нутела“.

Според официалното изявление на Федералната служба за защита на потребителите и безопасност на храните (BVL) в Германия въпросният продукт може да съдържа метални частици, поради което цялата партида е била незабавно изтеглена от продажба.

Изтеглянето е валидно основно за Германия, където става въпрос за nutella Muffin, продаван между 16 и 25 юни 2026 г, предаде Блиц

Ferrero съобщава и за по-широко европейско изтегляне на конкретни партиди замразени продукти Nutella Muffin и Nutella Croissant в Белгия, Германия, Унгария, Италия, Румъния, Испания и Великобритания.

Чуждите тела, като например метални части в храната, представляват сериозен риск за здравето, тъй като могат да причинят тежки наранявания в устата и гърлото, а в най-лошия случай – да доведат до задушаване.

Властите призовават всички потребители, които са закупили въпросния продукт, незабавно да го изхвърлят и при никакви обстоятелства да не го консумират.

Става въпрос за мъфин „Нутела“: Това оттегляне на хранителен продукт се отнася единствено за продукта от гамата на дълбоко замразените храни, който се доставя замразен в търговските обекти и след размразяване се продава в хлебните отдели.

Той е произведен от Ferrero Deutschland GmbH. Оттеглянето обхваща продукти, продадени в периода от 16 юни до 25 юни 2026 г., докато други продукти от марката не са засегнати от проблема.

Според информация от компанията „Ferrero“ въпросните мъфини са били разпространявани и продавани предимно чрез хлебните отдели в по-големите супермаркети и хипермаркети в цялата страна.

Не е ясно как са попаднали там

В официалното известие за изтегляне от пазара не се посочва точно как металните части са се озовали в кексовете, но в такива случаи най-честата причина са технически грешки или дефекти в оборудването в самите производствени съоръжения.

Възстановяването на сумата е възможно и без касова бележка: въпреки че в писмото си производителят не е посочил точното място за връщане на стоката, нито конкретните условия за компенсация, купувачите на въпросните мъфини могат да ги върнат в търговския обект, откъдето са ги закупили.

Както е обичайна практика в търговските вериги в Западна Европа, търговците ще приемат изтеглените от пазара продукти за възстановяване на сумата дори и без касова бележка. За допълнителни въпроси потребителите могат да се свържат с обслужването на клиенти по имейл на адрес [email protected].

Първа помощ при поглъщане на чужд предмет

В случай че чужд предмет попадне в дихателните пътища или хранопровода, Федералната служба за защита на потребителите насочва гражданите към указанията на Червения кръст за спешна първа помощ.

Ако след поглъщането се появят видими наранявания, кървене или затруднено дишане, пострадалият трябва незабавно да потърси медицинска помощ или, в критична ситуация, незабавно да повика линейка.

Редактор "Екип на Петел",

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