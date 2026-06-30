Изтича срокът за безплатната обмяна на левове в евро

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На 30 юни 2026 г. изтича срокът на периода, в който българите могат да обменят левове в евро без такси и комисиони в търговските банки и определени клонове на „Български пощи“.

Обмяната се извършва по фиксирания курс от 1,95583 лв. за 1 евро. От 1 юли банките и пощите ще могат да начисляват такса за тази услуга. Българската народна банка (БНБ) ще продължи да обменя левове в евро безплатно, без ограничение в количеството и без краен срок.

Краят на този преходен период съвпада с активния летен сезон и поставя друг практически въпрос: след като еврото вече е основната валута в България, какво правят хората, когато пътуват до държави извън еврозоната?

По данни на Tavex в момента има засилено търсене на турска лира, унгарски форинт, полска злота, чешка крона, босненска конвертируема марка, сръбски динар и китайски юан, пише БГНЕС. Нивата на търсене са сходни с тези от същия период на миналата година, което показва, че българите продължават да избират местна валута за пътуванията си, когато дестинацията не използва евро.

Това е важен сигнал: въвеждането на еврото не премахва нуждата от валутно планиране. За пътувания до Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Унгария, Полша, Чехия или Китай въпросът остава практичен – кога е по-разумно да се обменят пари предварително, кога да се разчита на карта и как да се избегнат излишни разходи при плащане в чужбина.

От Tavex отчитат и по-висок интерес към чешката крона спрямо същия период на миналата година.

Редактор "Екип на Петел",

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