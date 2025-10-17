Изтича срокът за освобождаване от такса смет

Пиксабей

Дирекция "Местни данъци и такси" в Русе приема документи до края на октомври

На 31 октомври 2025 година изтича срокът за подаване на данъчна декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване през 2026 година, припомнят от общинската дирекция „Местни данъци и такси".

Гражданите, които искат да се възползват от възможността за освобождаване от таксата, трябва да подадат документите си преди крайния срок, пише Дунав мост.

Декларациите могат да се получат от Дирекция „Местни данъци и такси" или да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Русе. Те се подават в дирекция „Местни данъци и такси", намираща се на ул. „Котовск" №2, етаж II или чрез електронното правителство egov.bg.

Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване:

Вх. №..................................... Дo

Дата....................................... Община Русе

Дирекция Местни данъци и такси

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 71, т. 2 от ЗМДТ

за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване

1. от............................................................................................................................................... (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот .......................................................................................................................................................

(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

2. от.............................................................................................................................................. (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот .......................................................................................................................................................

(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

3. от.............................................................................................................................................. (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот .......................................................................................................................................................

(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

Уважаеми господин/ госпожо ...................................,

Декларирам/е в качеството си на задължено/и лице/а за такса за битови отпадъци, че недвижим имот с партиден №..................................................................................................,

(№ под който имота е заведен в съответната община)

представляващ ......................................................, с адрес ...........................................................

(вид на имота) (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)

...........................................................................................................................................................

няма да се ползва през цялата.................година.

Във връзка с проверка на декларираното неползване на имота давам/е съгласие за използване на личните ни данни.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:............................... Подпис на декларатора/ите:

1.............................................

2.............................................

3.............................................

