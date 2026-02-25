Изтича срокът за записване в Националния детски фолклорен конкурс "Диньо Маринов", предстоящ във Варна

снимка: ЦПЛР – Общински детски комплекс, Варна

До 27 февруари е срокът, в който може да се запишете за участие в тазгодишното издание на XXXI Националeн детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“, който ще се проведе във Варна в дните 27, 28 и 29 март 2026 г., напомнят от Общинския детски комплекс.

Право на участие имат изпълнители – солисти на народни песни и инструменталисти, изпълнители на традиционни народни инструменти: кавал, гайда, гъдулка, тамбура и др. Индивидуалните изпълнители се разделят в четири възрастови групи. В конкурса влизат още народни хорове, музикални ансамбли, камерни вокални и инструментални групи.

Графикът за явяване и програмата на конкурса ще бъдат публикувани в официалната уеб страница на ОДК.

Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на деца и ученици. Той е включен и в Програмата с мерки за закрила на ученици с изявени дарби. Класираните на първо, второ и трето място от трета и четвърта възрастова група ще получат едногодишни стипендии.

Целта на конкурса е да издирва и популяризира млади таланти, да утвърждава и приобщава младото поколение към традиционната българска култура.

Организатор на НДФК „Диньо Маринов“ е ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна.

Статут на НДФК „Диньо Маринов“

