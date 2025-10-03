Изтича валидността на хиляди лични карти и шофьорски книжки, нови цени от 2026 г.

Кадър Уикипедия

До края на годината изтича валидността на 3 000 лични карти, 14 000 паспорта и 3 200 шофьорски книжки, съобщават от областната дирекция на МВР – Хасково.

От началото на 2025 г. са издадени 17 500 лични карти, 17 210 паспорта и почти 12 000 свидетелства за управление на МПС.

От Паспортна служба информират, че от 2026 г. таксата за издаване на лична карта ще бъде по-висока: 30 лева за лична карта със срок на валидност 10 години и 21 лева – за 4-годишна валидност. Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева.

Приканват се гражданите, на които личната карта изтича да подменят документа от новия вид и да се възползват от по-ниските такси, важащи до края на годината. Обичайно през месеците октомври и ноември по-малко граждани посещават „паспортните“ гишета, липсват дълги опашки и обслужването става много бързо.

За да се избегне струпването на граждани документите за самоличност могат да бъдат подменени и преди изтичане срока на тяхната валидност. Заявления могат да се подават в сектор Български документи за самоличност във всяко районно управление на територията на Хасковска област чрез обикновена услуга.

Друга възможност за облекчаване на административното обслужване е портала за електронни административни услуги на МВР на интернет адрес: e-uslugi.mvr.bg. Чрез него всеки български гражданин, притежаващ валиден български квалифициран електронен подпис може да подаде заявление за издаване на лична карта и паспорт или да заяви получаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи.

