Източиха картите на жена, обрана докато хапва на крайбрежната алея във Варна

В резултат на предприети незабавни полицейски действия на служители на Първо РУ във Варна е задържана криминално проявена 27-годишна жителка на село Зимница, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

По данни на полицията преди дни е подаден сигнал от жена за откраднато ѝ портмоне от дамска чанта, докато е била в ресторант на крайбрежната алея. Криминалистите обаче бързо са установили и задържали извършителката, която е задигнала чуждата вещ, в която е имало лични документи, известна сума пари и банкови карти, от които има последвали неправомерни банкови транзакции.

По случая е образувано досъдебно производство.

