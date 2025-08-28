Изтребител Ф-16 се разби, а пилотът загина в централна Полша
снимка: МС, архив
Изтребител Ф-16 от полските военновъздушни сили катастрофира по време на тренировка за авиационно шоу в град Радом, разположен в централна Полша и пилотът загина, съобщи правителствен говорител, цитиран от Reuters.
Полските медии информират, че самолетът се е разбил на пистата около 20:30 ч. българско време и я е повредил.
Авиационното шоу в Радом, планирано за този уикенд, е отменено.
Говорителят на полското правителство Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната платформа X, но не даде повече подробности, предаде БТА.
Министърът на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш е на път към мястото на катастрофата, добави говорителят.
