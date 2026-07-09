Изтребител F-16 се запали след аварийно кацане на летище Закинтос
Стопкадър Х
Изтребител F-16 на гръцките военновъздушни сили извърши аварийно кацане на летище Закинтос в четвъртък и се запали. Пилотът беше евакуиран безопасно, съобщава гръцката информационна агенция „Катимерини“.
Към момента не е известно дали пожарът е започнал след излитането на самолета, или при докосването му до земята, пише Блиц.
Говорителят на Генералния щаб на гръцките военновъздушни сили, подполковник Константинос Гравалос, публикува изявление, в което се посочва, че F-16 е „участвал в тренировъчен полет“ и е „извършил аварийно кацане на летище Закинтос поради неизправност“.
Подполковник Гравалос потвърди, че пилотът на самолета е в „добро здраве“, а причината за инцидента се разследва.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!