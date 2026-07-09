Изтребител F-16 се запали след аварийно кацане на летище Закинтос

Стопкадър Х

Изтребител F-16 на гръцките военновъздушни сили извърши аварийно кацане на летище Закинтос в четвъртък и се запали. Пилотът беше евакуиран безопасно, съобщава гръцката информационна агенция „Катимерини“.

Към момента не е известно дали пожарът е започнал след излитането на самолета, или при докосването му до земята, пише Блиц.

Говорителят на Генералния щаб на гръцките военновъздушни сили, подполковник Константинос Гравалос, публикува изявление, в което се посочва, че F-16 е „участвал в тренировъчен полет“ и е „извършил аварийно кацане на летище Закинтос поради неизправност“.

Подполковник Гравалос потвърди, че пилотът на самолета е в „добро здраве“, а причината за инцидента се разследва.

Редактор "Екип на Петел",

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