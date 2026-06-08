Изтребители на НАТО откриха огън по дрон над Латвия
08.06.2026 / 11:07 1
Пиксабей
Изтребители на НАТО се втурнаха да свалят дрон над Латвия, след като хиляди хора получиха предупреждения за въздушна заплаха, предаде Мирър.
Военните самолети са открили огън над село Роговка, според местни очевидци.
Още няма официална информация от властите!
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!