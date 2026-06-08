Изтребители на НАТО откриха огън по дрон над Латвия

Пиксабей

Изтребители на НАТО се втурнаха да свалят дрон над Латвия, след като хиляди хора получиха предупреждения за въздушна заплаха, предаде Мирър.

Военните самолети са открили огън над село Роговка, според местни очевидци.

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Редактор "Екип на Петел",

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