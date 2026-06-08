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Изтребители на НАТО откриха огън по дрон над Латвия

08.06.2026 / 11:07 1

Пиксабей

Изтребители на НАТО се втурнаха да свалят дрон над Латвия, след като хиляди хора получиха предупреждения за въздушна заплаха, предаде Мирър.

Военните самолети са открили огън над село Роговка, според местни очевидци.

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Коментари
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уйчо (преди 28 минути)
Рейтинг: 131825 | Одобрение: 8710
"Истребители НАТО сбили украинский БПЛА в небе над Латвией Это произошло над селом Роговка в Резекненском крае. Об этом говорится в заявлении Национальных вооруженных сил балтийской республики. Отмечается, что утром в понедельник латвийские вооруженные силы объявляли воздушную тревогу в трех областях, расположенных на границе с Россией, однако через полчаса тревога была отменена. Несколько недель подряд на востоке Латвии замечают украинские беспилотники, которые уже успели вызвать отставку правительства."

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