Изумителен Григор Димитров продължава да мачка на "Уимбълдън"

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Единственият българин в тенис елита Григор Димитров спечели изключително драматичен двубой срещу Матео Беретини и се класира на осминафиналите на “Уимбълдън” - 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 за 3 часа и 35 минути.

С ранен пробив българинът получи предимство в първия сет и го спечели с 6:3. Късен брейк позволи на топ тенисиста ни да вземе втория сет с 6:4 и да се доближи максимално до нова фантастична победа. Беретини се възроди със сервиса си и постигна успех в третия сет с 3:6, след което покривът беше активиран. Италианецът спечели и четвъртата част с късен пробив за 5:7, но с ранен брейк Гришо наложи надмощието си и не го изпусна до финалния момент, предаде Sportal.bg.

Григор само веднъж е допускал обрат от 0:2 сета - срещу Корентен Муте през 2019 година, като Беретини заплаши да осъществи именно такова изумително постижение. Българинът обаче наруши създалата се тенденция на корта и безкомпромисно спечели петия сет, класирайки се на 1/8-финалите.

Гришо направи 46 униъра и 26 грешки срещу Беретини, който пък сбърка цели 43 пъти, но реаличира 49 печеливши удара.

ПЪРВИ СЕТ

Гришо започна отлично със спечелен севрвис-гейм, макар да не вкараваше първия си начален удар. После българинът стигна до 30-30, но Беретини направи два аса и изравни на 1:1. С ас по диагонала с 215 км/ч Григор затвърди тенденцията на сервриращите мощно в началото на срещата - 2:1.

Беретини сгреши два форхенда след хубави реутри на Григор, а впоследствие се стигна и до дюс. Изненадващо за всички Гришо стигна до шанс за пробив в ситуация, когато не изглеждаше сякаш може да го постигне. Още един форхенд в аут от италианеца означаваше 3:1 с пробив. Българинът затвърди по убедителен начин без загубена точка за 4:1.

Гришо пласираше слайсовете си до основната линия и Беретини не спираше с грешките от форхенд - два брейк-бола, които обаче бяха неутрализирани с мощни сервиси. Италианецът се справи и си взе подаването в крайна сметка, макар че имаше трудности - 4:2. Димитров се справяше блестящо от основната линия и пласираше достатъчен процент първи сервиси, за да поддържа доминацията си - 5:2.

Беретини спечели убедително своя сервис-гейм и си издейства оставане в сета още малко - 5:3. Гришо не допусна отпускане и с отлични сервиси си взе сета от първата възможност чрез форхенд-уинър до мрежата - 6:3.

ВТОРИ СЕТ

Григор взе две точки на посрещане в началото на втория сет, но Беретини не позволи повече интрига, след което българинът проведе безупречен сервис-гейм на нула за 1:1. Двамата си размениха по едно успешно подаване, а тенденцията продължи и в следващите геймове.

Гришо продължи надлъгването до 4:4, без някой да е стигнал дори до точка за пробив. Българинът с невероятни отигравания достигна до 0-30 в следващия гейм, а после грешка от форхенд на Беретини означаваше първия брейк-бол във втория сет. Фантастичен прав удар, докато тича, позволи на Димитров да осъществи брейк в най-подходящия момент за 5:4.

Григор по изключително професионален начин си затвори сета с убедително взето подаване, нищо че не вкарваше постоянно първите сервиси - 6:4.

ТРЕТИ СЕТ

Гришо спечели страхотно разиграване с излизане на мрежата, но Беретини пласира четири невърнати сервиса и си взе гейма за 0:1. Григор не загуби нито една точка и завърди впечатлението, че доминира изцяло на корта от самото начало на мача - 1:1. Григор играеше невероятно на ретур на втори сервиси и стигна до точка за пробив, но италианецът го отрази с отлично излизане на мрежата. Страхотна точка отиде на сметката на Беретини след разнооразно разиграване и той си възвърна самочувствието, повеждайки с 1:2.

Фантастичен форхенд-уинър на Гришо и два невърнати втори сервиса му позволиха да изравни на 2:2. Българинът спечели две точки със страхотни отигравания, но мощният сервис на Беретини го избави от нреприятностите за 2:3.

Григор не вкарваше първите си сервиси и това му донесе неприятности в гейма, като Беретини изпълни някои фантастични удари от основната линия и напълно си заслужи пробива за 2:4. За съжаление, Беретини си затвърди убедително брейка и се доближи максимално до спчелване на сета с 2:5.

С фантастични разигравания и без първи сервис (както в целия сет) Гришо все пак намали до 3:5, но трябваше да търси пробив, за да не загуби сета. Изумителен минаващ бекхенд на българина стъжни живота на съперника, за да се стигне до дюс, а моментално след това Беретини пресили форхенд и го прати в аут. Италианецът отрази възможността с перфектна комбинация сервис-форхенд, но после апк сбърка с предната страна на ракетата - брейк-бол. За съжаление, Григор се подлъхзна и падна на корта, което му попречи да отиграе топката по най-добрия начин и не се възползва от шанса си. В крайна сметка Беретини си взе сета след 9-минутен гейм - 3:6.

ЧЕТВЪРТИ СЕТ

Беретини продължи страхотното си представяне и очевдино се чувстваше по-добре след 10-минутната пауза за активиране на покрива. Той осъществи пробив с отлична игра от основната линия и дори вкара няколко ретура на първи сервис, което му помогна да напредне - 0:1. Непредизвикана грешка на Гришо с бекхенд при 30-30 обърна развитието на следващия гейм и Беретини се възползва, за да затвърди брейка си - 0:2.

Българинът си взе следващия сервис-гейм и намали изоставането си на 1:2. Двамата си размениха по едно скоростно подаване за 2:3, като Гришо трябваше да опита да осъществи пробив. Той се справи отлично с достигането до брейк-бол в следващия гейм, но италианецът го отрази с невърнат сервис. Фантастичен ретур и изумителен бекхенд осигуриха нов брейк-бол на бългрина и той се възползва, за да изравни на 3:3.

Гришо спечели убедително без да загуби точка следващия гейм и си взе психологическо предимство при 4:3. Беретини не допусна изненада и изравни на 4:4 без да загуби точка. Българинът обаче "върна жеста" с отличен сервис-гейм на нула и повеждане с 5:4 - съперникът трябваше да подава за оставане в турнира. Финалистът от 2021 година се справи отлично със само едно загубено разиграване за 5:5.

Беретини направи две поредни феноменални отигравания и си заслужи два брейк-бола, като се възползва от първия за осъществяването на ключов пробив при 5:6. Италианецът си заслужи аплодисментите с убедително затвърждаване на предимството за 5:7 и успех в четвъртия сет.

ПЕТИ СЕТ

Гришо започна убедително петия сет със спечелено подаване за 1:0. Двамата си разделиха по един сервис-гейм, след което българинът по изуителен начин се възползва от възможността си да поведе с пробив. Перфектна игра от основната линия означаваше брейк за 3:1 в полза на нашия майстор.

Гришо без да загуби точка спечели петия гейм и затвъррди преимуществото си за 4:1. Двамата си раземиха по едно успешно подаване за 5:2, след което италиацът намали изоставането си. Григор се справи със задачата и затвори мача по впечатляващ начин, завършвайки изключителната битка за малко под 4 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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