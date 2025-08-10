Изумителен гол на "соколите" смълча "Герена"

Кадър Diema Sport

Изумително беше попадението на "Спартак" в двубоя с Левски тази вечер.

За съжаление обаче то се оказа единствено за "соколите" и не стигна за равенство или победа.

В 85-а минута Даниел Иванов се измъкна от противниковата защита, а Фабио Лима не проследи движението му и резервата на варненци завърши по страхотен начин с прехвърлящ удар, при който Светослав Вуцов не успя да реагира - 1:2.

