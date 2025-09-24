Изумителна находка на 2000 години на дъното на български залив

Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Какво е усещането да преминеш през времето от първото хилядолетие преди Христа до днес, изминавайки разстоянието от дъното на морето до повърхността? Това отлично знае проф. д-р Иван Христов, заместник-директор на НИМ, който завърши подводните проучвания в акваторията на нос Киллик до село Близнаци, община Аврен, пише Стандарт.

Под негово ръководство група от 8 водолази проведе археологически експедиция в малкия залив южно от нос Киллик. В нея участваха водолази от Националния исторически музей, служители на Национална служба за охрана и доброволци водолази - приятели на националната съкровищница.

Акваторията на нос Киллик е сред най-слабо изследваните под вода зони на Северното българско Черноморие. Първите проучвания през 2023 г. доведоха до откриването на изненадващ брой ценни предмети свързани с корабоплаването по Западия Понт (амфори, каменни щокове, калаен слитък, железни котви и останки от потънал късносредновековен кораб). Още тогава археолозите изказаха предположение, че при нос Киллик е имало стоянка на кораби при лошо време и пристанище, обслужвало античното селище Ерите.

Целта на втория етап от археологическите проучвания бе да установи обхвата на пристанищната зона на късноантичната крепост Ерите, картирането на нейни важни елементи като подводни скали, рифове и концентрация на движими културни ценности. Самата крепост е обозначена в известната карта Tabula Peutingeriana.

От отразените в нея данни става ясно, че по черноморския бряг, попадащ в рамките на провинция Втора Мизия, са съществували пътни станции сред които са Одесос (Варна), Ерите (при устието на р. Камчия) и Темплум Йовис (вероятно при гр. Обзор). И трите са всъщност пристанищни центрове, устроени на самия морски бряг или при устието на река – тоест сигурни пристани.

Уникални древни котви разказват тайната история на малко познатата крепост Ерите. Три каменни котви с един отвор, който могат да бъдат датирани най-рано от началото на I хил. пр. Хр., са най-ранните находки, открити от подводната експедиция на проф. Христов.

Изключително ценни са трите железни котви от римския период. Те спадат към тип „B“ наречен от Г. Капитен „римски ранноимперски“. Интерес предизвиква и една желязна котва от Средните векове. Тя е единственото сигурно доказателство за използването на залива през Средновековието. Става дума за желязна котва тип „Е“ (по Г. Капитен), характерен за епохата между VII – XI век.

При проведените подводни издирвания бяха открити още 348 фрагмента от антични и късноантични керамични съда и амфори. Разпознати са части от амфори от: Хераклея, Хиос, остров Кос, римски амфори тип LR1 и LR2, северноафрикански амфори. Под вода са открити фрагменти от разнообразни керамични съдове, датирани в широки хронологически граници, които маркират инвентара на плавателни съдове и специфична пристанищна акумулация.

Акваторията южно от нос Киллик е била място за товарно - разтоварни дейности през цялото I хилядолетие пр. Хр. до началото на VII век, сочат изводите на проф. д-р Иван Христов.

През Късното средновековие тук са потънали и няколко кораба. Носът, който изглежда се е вдавал в миналото още навътре в морето, е обособявал една екстремна пристанищна зона, която в лошо време е подсигурявала убежище за плавателни съдове, които не биха могли да пристанат успешно до устието на река Камчия.

Проведената експедиция на НИМ съвпадна с успешно завършителите курсове на членовете на водолазната група на музея. Фотографът Тодор Димитров завърши курс за инструктор, а проф. Иван Христов получи сертификат за три звезди по CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).

Предстоят разкопки на крепостта Ерите, в която със сигурност ще има нови изненади.

