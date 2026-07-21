Извадиха 1300 метра незаконни мрежи от язовир „Мандра“

Снимка ИАРА

Екипи на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) извадиха близо 1300 метра незаконно поставени хрилни мрежи при специализирана контролна акция на язовир „Мандра“, съобщават от институцията. Операцията е продължила два дни и има за основна цел противодействие на бракониерството и опазване на ресурсите във вътрешните водоеми.

Инспекторите са извършили проверки по вода, използвайки служебни лодки и специализирана техника. Обследвани са водната площ и труднодостъпните участъци на водоема, както и места, за които има предварителна информация или съмнения за незаконна риболовна дейност. В резултат на интензивните обходи от водата са извадени общо 18 броя бракониерски мрежи.

В иззетите мрежи е установен улов от 50 килограма шаран и 5 килограма сребриста каракуда. Инспекторите са върнали незабавно живата риба обратно в язовира, пише dunavmost.com.

„Контролът по вътрешните водоеми и Черно море е сред основните приоритети на ИАРА. Чрез специализирани акции, модерно оборудване и постоянен мониторинг ще продължим да противодействаме на незаконния риболов“, сподели изпълнителният директор на агенцията Христо Панайотов.

От агенцията предупреждават, че масираните проверки ще продължат през целия летен сезон, обхващайки както светлата, така и тъмната част на денонощието. Целта е превантивна защита на биоразнообразието и гарантиране на законовите норми.

От институцията призовават любителите и стопанските риболовци за стриктно спазване на правилата, а гражданите – да подават сигнали на спешния телефон 112 при забелязване на нередности или съмнителни лица край водоемите.

Редактор "Екип на Петел",

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