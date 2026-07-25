Извадиха близо 500 камъка от жлъчка на пациентка в МВР болница

Снимка Фейсбук, Албена Борисова

Хирурзи от Клиниката по хирургия към Медицинският институт на МВР в София извършиха необичайна операция, при която отстраниха жлъчен мехур, пълен с цели 463 камъка. По информация на пациентката Албена Борисова операцията е минала успешно и тя вече се възстановява, като определя случая си като истински медицински феномен. Високият брой образувания в жлъчката е предизвикал сериозен интерес сред лекарите в болничното заведение. Самите специалисти признават, че подобна находка е рядкост в дългогодишната им практика. След успешната интервенция пациентката се чувства отлично и запазва чувството си за хумор въпреки сериозността на ситуацията.

„Май съм напът да ударя рекорд на Гинес. Супер професионалистите от МВР болница извадиха жлъчката ми, пълна с цели 463 камъка. Това е чудо невиждано“, споделя Албена Борисова, пише dunavmost.com.

Пациентката отправя специални благодарности към екипа, осъществил сложното лечение. Тя отличава началника на Клиниката по хирургия професор Илия Лозев за перфектната организация на работния процес, доктор Иван Пеев, който е извършил същинската операция, и доктор Людмил Благоев, поел я още при приемането ѝ в лечебното заведение.

„Благодаря на всички лекари, медицински сестри и санитарки, които се грижат за мен ден и нощ с усмивка и благ тон. Благодарение на тях се чувствам по-добре и вярвам, че бързо ще оздравея“, допълва тя, наричайки хирурзите "магьосници", а медицинските сестри – „милосърдни като родни майки“.

Коварната жлъчнокаменна болест

Случаят в столичната болница е нагледно доказателство за скритото и често коварно развитие на жлъчнокаменната болест. Подобни състояния изискват изключителна прецизност, навременна и точна диагностика, както и висок професионализъм от страна на медицинските екипи.

Редактор "Екип на Петел",

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