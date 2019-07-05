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Извадиха полумъртъв мъж от морето в Слънчев бряг

05.07.2019 / 12:59 1

Снимка Булфото

Млад мъж, вероятно чужденец, преди минути бе изваден полумъртъв от морето на централния плаж в Слънчен бряг,съобщават читатели на Флагман.бг,  които са станали свидетели на инцидента.


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"Човекът беше посинял. Спасителите са го извадили от водата, но явно е прекарал доста време, състоянието му беше много тежко. Откараха го с линейка към Бургас", разказа очевидец.

 

 

 

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pital (преди 28 минути)
Рейтинг: 1227 | Одобрение: 522
Дано успеят да върнат човека към нормален живот. 

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