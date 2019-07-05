Извадиха полумъртъв мъж от морето в Слънчев бряг

Снимка Булфото

Млад мъж, вероятно чужденец, преди минути бе изваден полумъртъв от морето на централния плаж в Слънчен бряг,съобщават читатели на Флагман.бг, които са станали свидетели на инцидента.

"Човекът беше посинял. Спасителите са го извадили от водата, но явно е прекарал доста време, състоянието му беше много тежко. Откараха го с линейка към Бургас", разказа очевидец.

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