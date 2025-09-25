Извадиха живи 23-ма миньори, затрупани в златна мина в Колумбия

кадър Нова тв

Щастливо завърши напрегната ситуация със затрупани под земята миньори в Колумбия. След като прекараха две денонощия на 80 метра дълбочина, те бяха извадени живи на повърхността.

Мъжете бяха посрещнати от притеснени роднини и приятели, които прекараха две нощи пред входа на златната мина в провинция Антиокия. Общо 23-ма миньори бяха спасени от инженерните екипи на минния гигант "Арис", който разработва находището. Всички са в добро здравословно състояние, казаха властите, предаде Нова тв.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!