Извън ефир: Доган е изгубил всичко, живее под наем и вероятно е правен опит да бъде отровен
Кадър Фб
Ахмед Доган е изгубил всичко, живее под наем и вероятно е правен опит да бъде отровен. Разказът е на адвоката му Веска Волева.
През годините колегите от BIRD.BG не спираха да публикуват информация за главните герои в този сюжет, посочва Извън Ефир
Maria Tsantsarova и Борис Митов събраха известното и неизвестното в един материал, който дава отговори на много въпроси.
Част от въпросите: Как в разпределянето на порции Ахмед Доган загуби своята? Кой му взе и сараите, и бизнеса?
Гледайте във видеото:
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