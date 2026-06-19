Извън ефир: Доган е изгубил всичко, живее под наем и вероятно е правен опит да бъде отровен

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Ахмед Доган е изгубил всичко, живее под наем и вероятно е правен опит да бъде отровен. Разказът е на адвоката му Веска Волева.

През годините колегите от BIRD.BG не спираха да публикуват информация за главните герои в този сюжет, посочва Извън Ефир

Maria Tsantsarova и Борис Митов събраха известното и неизвестното в един материал, който дава отговори на много въпроси.

Част от въпросите: Как в разпределянето на порции Ахмед Доган загуби своята? Кой му взе и сараите, и бизнеса?

Гледайте във видеото:

Редактор "Екип на Петел",

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