Извънредна информация за мъжа, който заплаши с убийство премиера Борисов

Лекарите от Военноморската болница във Варна са спасили живота на 47-годишния видеооператор Теодор Николов, срещу когото бе образувано досъдебно производство за закана за убийство към премиера Бойко Борисов, предаде Дир.бг.

Десет дни, след като варненецът бе задържан и му бе повдигнато обвинение, в дома му на ул. "Ген Попов" 21 във Варна гръмна газова бутилка. Николов бе транспортиран във Военноморската болница с над 50 процента изгаряния и с опасност за живота.

В събота Николов бе изведен от медикаментозната кома, а вчера близките му съобщиха, че той е преместен в отделението по изгаряния и е в съзнание.

Медиците във Военноморската болница продължават лечението на Теодор Николов, като му предстоят още операции.

"Добри и мили хора, благодарим ви от сърце за чудото, което сътворихте, като спасихте човешки живот! Благословени да сте вие и вашите семейства! Бъдете здрави и ценете живота!", гласи път пост във Фейсбук, подписан от Теодор и Тинка Николови.

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html