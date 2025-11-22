Извънредна ситуация на летището в Айндховен

кадър: Пекселс

Въздушният трафик на нидерландското летище в Айндховен беше преустановен тази вечер, след като в района са забелязани да прелитат няколко дрона, съобщи министър на отбраната на Нидерландия Рубен Брекелманс в „Екс“ (X), предаде Ройтерс и БТА.

От въоръжените сили на Нидерландия съобщиха по-рано днес, че са използвали оръжие срещу дронове, забелязани снощи над военновъздушната база Фолкел в югоизточната част на страната.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!