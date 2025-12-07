Извънредна среща за бюджета днес

кадър: БНТ

Извънредно днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса ще обсъдят новите проектобюджети за обществено осигуряване и здравеопазване.



В коригираната план-сметка е заложено минималната работна заплата да стане 620 евро, а максималният осигурителен доход да се вдигне до 2300 евро.

Увеличението на осигурителната вноска се отлага - това ще се случи плавно, но от 2027 година.

Пенсиите ще се осъвременяват по т. нар. швейцарско правило, допълва БНТ.

Майчинството през втората година ще бъде 460 евро, като при връщане на работа ще може да се ползва 75% от това обезщетение, вместо досегашните 50 на сто.



За лекарите-специализанти са осигурени 30 млн. евро.

Очаква се проектобюджетът да бъде внесен утре в Народното събрание след заседание на Министерския съвет и Съвета за тристранно сътрудничество.

