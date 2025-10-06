Извънредни мерки в Елените заради очакваните валежи

Булфото

Със заповед на областния управител на Бургас Владимир Крумов се въвеждат извънредни мерки във ваканционното селище Елените заради очакваните валежи днес.

От 15.00 часа достъпът до селището ще бъде ограничен. Забраната за пребиваване на територията ще остане в сила до второ нареждане.

Междувременно екипи на Регионалната екоинспакция и Басейнова дирекция ще направят оценка на екологичната обстановка и на качеството на питейната вода там.



Заповедта на областния управител Владимир Крумов има за цел да се гарантира максимална сигурност на населението.

Предупреждение е отправено и към всички кметове по Южното Черноморие, каза Владимир Крумов:

"Дали сме изрични нови указания на кметовете на общини и малки населени места отново да обходят районите си, да предупредят живеещите в опасни зони, които са били заливани и преди и могат да бъдат залети, да се преместят на втория етаж да нощуват или в понеселник срещу вторник и сряда да нощуват при близки и роднини в по-високи места".

С оглед на очакванията за нови обилни валежи, тъй като почвата е вече напоена, много бързо може да се вдигне вълна, отбеляза още Владимир Крумов, предаде БНР.



На всички евакуирани от курорта Елените е осигурен подслон и грижа.

Областният управител ще задейства системата BG-Alert за бързо оповестяване на забраната за достъп в района на селището.

