Извънредно! Адът слезе в Лондон, вижте какво се случва! (снимки/видео)

Силен пожар се е случил близо до летище Хийтроу. Това съобщиха от британската пожарна служба, цитирани от "Дейли Мейл", цитиран от Блиц.



Отбелязва се, че пожарът е станал в склад в непосредствена близост до летището, около което се виждат гъсти облаци дим.



Шест пожарни дружини работят на място.



Пожарникарите карат жителите на квартала да не отварят прозорците и вратите на домовете си.



Преди пожара очевидци са чули няколко експлозии.



Причината за пожара все още не е известна.



Превод: Блиц

God hope everyone is ok. This seems like a massive fire. We can here the explosion from a far. West Drayton area pic.twitter.com/H8U7bHIO3C